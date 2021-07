kit's de higiene foram entregues aos assistidos da ação - Divulgação/ PMSJM

Publicado 14/07/2021 18:59

Nesta manhã (14), a prefeitura de São João de Meriti realizou umade acolhimento àna Praça da Matriz, Centro. Participaram do mutirão as secretarias de Saúde, Assistência Social, Trabalho e Renda, Ordem Urbana e ainda teve o apoio do Conselho Tutelar. Na ocasião, foram oferecidos diversos tipos de serviços como a vacina contra a covid-19, retirada de documentos, doação de roupas e de kit's de higiene, além de café da manhã."Essa é a segunda ação de acolhimento promovida pela prefeitura neste ano. Com as dificuldades da pandemia, a população em situação de rua aumentou. Pensando nisso, o nosso prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde nos deram a chance de promover esse momento tão importante, que traz um pouco mais de dignidade para quem tanto precisa", declarou a secretária de Assistência Social, Almerinda de Carvalho.

Na ação, foram oferecidos diversos tipos de serviços como a vacina contra a covid-19 Divulgação/ PMSJM

, que atendeu mais de 50 pessoas durante toda a manhã, teve a participação do Consultório na Rua (CR), uma estratégia de redução de danos que busca levar a atenção em saúde para os moradores em situação de rua com serviços de prevenção, cuidados primários e promoção da saúde. No município de São João de Meriti essa iniciativa já existe há 8 anos e foi a primeira a ser implementada em toda a Baixada Fluminense."O Consultório na Rua vem para monitorar a saúde e a vulnerabilidade do morador em situação de rua. Nossa equipe atua com 10 pessoas, entre médicos, psicólogos, dentistas, assistentes sociais, enfermeiros. O objetivo é criar um vínculo para que esse público entenda que a Prefeitura de São João de Meriti está ali para cuidar e amparar essa parte da população que muita gente sequer lembra que existe", explicou a enfermeira e coordenadora do programa, Sônia Ribeiro.