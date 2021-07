A obra ‘Manifesto Pós-Vandalismo’, do artista Igor Nunes, está exposta no Shopping Grande Rio - Hélio Melo

Publicado 13/07/2021 17:52

“A intervenção urbana da campanha é uma oportunidade de comunicar à sociedade que a Fecomércio RJ, o IFec RJ, o Sesc RJ e o Senac RJ estão de mãos dadas com a população fluminense neste momento adverso. Ampliar a visibilidade do símbolo de união pelo estado do Rio de Janeiro é uma forma de fortalecer o nosso compromisso com milhares de pessoas, de levar serviços de cultura, educação, capacitações, ações sociais e oportunidades a todos", explica odo Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior.Confeccionadas em, as mãos foram trabalhadas por dez artistas: Agrade Camíz, Bruno Awful, Cláudia Lyrio, Igor Nunes, Loo Stavale, Márcia Falcão, Maria Amélia Diegues, Mario Band´s, Robnei Bonifácio e Yhuri Cruz.“O grande objetivo do projeto é reforçar o sentimento de otimismo e esperança para a população que vem passando por momentos difíceis desde o início da pandemia. Estamos felizes em fazer parte desse movimento”, diz, Superintendente do Shopping Grande Rio.Gostou e quer apreciar de pertinho a exposição?São João de Meriti - Shopping Grande Rio - Rua Maria Soares Sendas, 111.Obra: MANIFESTO PÓS-VANDALISMOData: até o dia 27 de julhoArtista: Igor Nunes