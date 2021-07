Unidade de atendimento do Sumaré, em São João de Meriti - Divulgação/ PMSJM

Publicado 13/07/2021 18:15 | Atualizado 13/07/2021 20:20

A unidade de atendimento do, em São João de Meriti , recebe a partir de agora as demandas da UPA de Éden, unidadedo município, que passará por reformas para melhor atender a população. Ontem (12), a secretária de Saúde, Marcia Lucas, esteve com o prefeito da cidade, Dr. João, e com o deputado estadual Valdecy da Saúde na unidade.

"Iniciamos os atendimentos provisórios de Éden, no Posto de Saúde do Sumaré para as nossas crianças e adolescentes. Lá em Éden, uma grande reforma está sendo realizada para que voltemos, o quanto antes, ao atendimento normal. Agradecemos a todos pela compreensão e pela paciência", afirmou o prefeito, Dr. João.



A secretária de Saúde, Marcia Lucas, esteve com o prefeito da cidade, Dr. João, e com o deputado estadual Valdecy da Saúde na unidade Divulgação/ PMSJM

A pasta informou que o posto de saúde do Sumaré foi divido em duas estruturas organizacionais para que uma delas receba o público infantil e a outra continue com o atendimento ambulatorial das especialidades já atendidas até o momento, como farmácia, serviço de assistência social, ortopedia, clínica geral, hiperdia, polo de endocrinologia, sala de curativo, nutricionista, obstetrícia, gastroenterologista e vacinas de rotina.



A unidade fica localizada na Estrada das Pedrinhas, s/nº - Jardim Sumaré. O atendimento ambulatorial funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Já o atendimento infantil, de urgência e emergência, é 24 horas.



