Em Meriti, o atendimento ocorre em 14 pontos da cidade, sempre das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira - Divulgação

Publicado 14/07/2021 19:39

Influenza para todos os públicos. Agora, todos os meritienses, a partir de 6 meses de idade, poderão se vacinar nos postos de atendimento espalhados pelo município, sempre das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

A Secretaria de Saúde de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, ampliou a campanha de vacinação contra a Influenza para todos os públicos. Agora, todos os meritienses, a partir de 6 meses de idade, poderão se vacinar nos postos de atendimento espalhados pelo município, sempre das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.

A pasta reforça que para receber o imunizante da gripe, deve ser observado um intervalo de 15 dias entre a vacina da Influenza e a da covid-19. No caso de o meritiense ter tomado a primeira dose das vacinas Pfizer ou AstraZeneca, a dose da vacina contra a Influenza pode ser tomada 15 dias após a primeira dose. No caso da Coronavac, que tem intervalo menor entre as duas doses, a vacina da gripe deve ser tomada 15 dias após as duas doses.



Em Meriti, é necessário levar carteira de identidade, caderneta de vacinas e CPF ou cartão do SUS para a vacinação.



Confira os locais de vacinação:



– ESF TUCÃO

Avenida Automóvel Clube, s/nº – Vilar dos Teles

– ESF COELHINHO

Rua Manoel Cunha, s/nº – Coelho da Rocha

– ESF SARAPUÍ

Rua Sarapuí, s/nº – Praça da Bandeira

– ESF NOVO RIO

Avenida Estácio de Sá, s/nº, lote 35, quadra 31 – Venda Velha

– ESF PARQUE ALIAN

Rua Jasper, 312 – Parque Alian

– ESF MORRO DAS PEDRAS

Rua Morro das Pedras, s/nº – Vilar dos Teles

– ESF GATO PRETO

Rua Ceci, s/nº – Éden

– ESF PORTO ALEGRE

Rua Fernandes de Queiróz, s/nº – Jardim Metrópole

– ESF ARARUAMA

Av. Dionísio Rocha, s/º – Parque Araruama

– ESF VILA ROSALI

Rua Mário Cabral, s/nº – Vila Rosali

– ESF VILA NORMA

Rua Higino Marzo, lote 1, quadra F – Vila Norma

– USB PARQUE JOSÉ BONIFÁCIO ALMIR GONÇALVES DIAS

Rua Visconde de Barbacena, 645 – Jardim José Bonifácio

– ESF POSTO DA VILA TIRADENTES

Rua Dr. José de Carvalho, 162 – Vila Tiradentes

- ESF POSTO DA VILA SÃO JOSÉ

Avenida Comendador Teles, 3199 – Vila São José



Lembre-se: o atendimento ocorre em 14 pontos da cidade, sempre das 9h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.