Publicado 14/07/2021 21:43

PNP) para câncer de mama foi apresentado aos profissionais de saúde e às moradoras do bairro Vila Rosali, em diagnóstico e no tratamento precoce de pacientes oncológicos e de fomentar o incentivo à promoção da saúde de forma contínua e não somente em outubro, quando se celebra o Outubro Rosa – mês de conscientização do câncer de mama.

O Programa de Navegação de Pacientes () parafoi apresentado aos profissionais de saúde e às moradoras do bairro Vila Rosali, em São João de Meriti . O objetivo da ação que tem coordenadoria da médica mastologista Dra. Sandra Gioia, é ajudar noe noprecoce de pacientes oncológicos e de fomentar o incentivo à promoção da saúde de forma contínua e não somente em outubro, quando se celebra o Outubro Rosa – mês de conscientização do câncer de mama.

O evento reuniu cerca de 50 mulheres e teve como alvo o esclarecimento das estratégias para a detecção precoce do câncer de mama e a importância do autoexame e do autoconhecimento. Segundo a organização, todas receberam orientações sobre as formas de tratamento da doença e saíram com o agendamento em mãos da mamografia e da consulta de retorno.



Uma meritiense contou que após viver o drama da doença na família, resolveu procurar um especialista e está em tratamento com a descoberta precoce de um nódulo: "Minha tia faleceu e depois de anos descobri esse nódulo que, graças a Deus, foi identificado como benigno. Mas poderia ser um caso grave. Eu tive que rastrear para saber. As pessoas, infelizmente, só procuram tratamento quando sentem alguma coisa e aí que está o grande problema", relatou.



A médica mastologista Dra. Sandra Gioia comentou que, em Meriti, não faltam mamógrafos e mais estão sendo adquiridos para que mais mulheres possam se prevenir contra o câncer de mama. "Esse programa deu tão certo que está sendo ampliado aqui para o município de São João de Meriti, com o projeto piloto no posto de saúde da Vila Rosali. Hoje começou o cadastro das mulheres que participarão desta ação com o agendamento de exames e da consulta de retorno, um avanço no tratamento".



O Programa de Navegação de Pacientes para Portadores de Neoplasia Maligna (câncer) de Mama foi recentemente premiado pelo Ministério da Saúde, em Brasília, na 1ª edição do Prêmio Prevenção e Controle do Câncer. A expectativa é que novas unidades da cidade sejam contempladas com o programa e que mais mulheres possam ter o benefício de conseguir acesso precoce ao tratamento.



