Ao todo, já foram aplicadas 35.680 doses (primeira e segunda) - Ascom PMG

Publicado 15/07/2021 20:53

Guapimirim – Ao menos 27.449 pessoas já tomaram a primeira dose de vacinação contra o coronavírus (Sars-CoV2), em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, até esta quinta-feira (15/7). Isso corresponde a 44,71% da população, cuja estimativa é de 61.388, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Ao todo, já foram aplicadas 35.680 doses. Desse total, 8.231 foram para a segunda dose, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde.

Atualmente, são aplicadas doses da Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen, sendo que a primeira e a segunda são produzidas no Brasil pelo Instituto Butantan e pela Fundação Oswaldo Cruz, respectivamente, com matéria prima do exterior.

Entre os públicos-alvo da campanha, 93% dos profissionais de saúde, 97% dos de educação e 70% dos trabalhadores da segurança e de salvamento já foram imunizados. Já entre os idosos, os maiores percentuais estão entre os que têm entre 65 e 69 anos, com 98% vacinados. Já os pacientes entre 70 e 74 anos, o percentual é de 97%, e entre os na faixa de 80 a 84 anos, 88%.

Dos pacientes com comorbidades listadas no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, 67% já foram vacinados, enquanto que entre gestantes e puérperas, 18%.

No último dia 8 de julho, essa cidade tinha registrado 5.334 casos confirmados e 171 óbitos. Hoje (15), os números subiram para 5.397 casos da doença e 174 mortes. No intervalo de sete dias, o aumento foi de 63 casos confirmados.

Outras 5.129 pessoas teriam se recuperado. Foram realizados 39.259 exames para diagnosticar a doença.