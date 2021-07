Fotomontagem: no lado esquerdo, o incêndio; no lado direito, carros do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Guapimirim - Divulgação

Fotomontagem: no lado esquerdo, o incêndio; no lado direito, carros do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de GuapimirimDivulgação

Guapimirim – Um princípio de incêndio florestal, no bairro Parque Santa Eugênia, nas proximidades da BR-116, em Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foi controlado pelo 2º Grupo de Salvamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente (2º GSFMA), vinculado ao Corpo de Bombeiros de Magé, e pela Defesa Civil Municipal de Guapimirim, na tarde dessa quinta-feira (15/7).

A causa do incêndio não foi divulgada. O Dia apurou que os bombeiros foram acionados às 14h16 e conseguiram contê-lo às 16h20. A queimada ocorreu num terreno próximo a residências e que não faz parte de área ambiental protegida. É de conhecimento público que mais de 70% do território guapimiriense estão em áreas de proteção ambiental (APAs).

Vale destacar que o estado do Rio de Janeiro passa por um período de estiagem de chuvas, o que aumenta o risco de incêndios e dificulta o trabalho para conter as chamas. Por isso, é fundamental não soltar balões, pois, além de prejudiciais à natureza, é crime previsto no artigo 42 da Lei nº 9.605/1998, que trata sobre sanções para quem provocar danos ao meio ambiente.

Denúncias de incêndio florestal em Guapimirim podem ser feitas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou à Secretaria Municipal de Ambiente e Sustentabilidade pelo telefone (21) 2020-7123.