Agentes da PM e guarda municipal durante a operação Fotomontagem/Divulgação

Publicado 18/07/2021 11:15

Guapimirim – A Polícia Militar e Guarda Civil Municipal de Guapimirim promoveram dois dias de operações de repressão ao tráfico de drogas e de armas em ônibus e vans que circulam por Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. As ações aconteceram nas últimas quinta (15/7) e sexta-feira (16), em pontos de mais movimentação de pessoas como os bairro do Centro, próximo à Praça da Emancipação, e de Parada Modelo, perto de um dos pórticos de entrada da cidade.

Na ocasião, foi utilizado um cão farejador, que pertence à Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Defesa Civil de Guapimirim. O animal foi adquirido para auxiliar nas ações de segurança pública.

Novas ações similares serão realizadas, prometeram os agentes. As recentes fiscalizações fazem parte de um projeto piloto a ser implementado nessa cidade. As fiscalizações em transportes públicos precisam ser intensificadas. Durante a pandemia de coronavírus (Covid-19), o transporte de armas e entorpecentes por automóveis tem sido mais difícil, por conta das barreiras sanitárias instaladas em alguns pontos da cidade.