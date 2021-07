Pórtico da entrada principal de Guapimirim - Divulgação/Arquivo

Publicado 18/07/2021 18:42

Guapimirim – O município de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está realizando conferências e assembleias municipais em algumas áreas como saúde e turismo, por exemplo, para discutir a adoção de políticas públicas para os próximos quatro anos.

A mais recente foi a de saúde, na última sexta-feira (16/7), que elegeu os novos conselheiros municipais. A 7ª edição teve como tema “Saúde como Direito” e foi realizada na Coopcorreios. Os organizadores do evento destacaram terem respeitado os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia de coronavírus (Covid-19).

No passado dia 30 de junho, houve assembleia para eleger os representantes do Conselho Municipal de Turismo, cuja posse aconteceu na última quarta-feira (14).

O próximo evento será a XI Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá das 8h às 17h do dia 30 de julho, também na Coopcorreios, em Guapimirim. As inscrições para participar foram encerradas no dia 9 deste mês. As vagas foram limitadas, devido à pandemia.

A Coopcorreios fica na Estrada Imperial 326, no bairro Cantagalo, em Guapimirim.