A família está muito preocupada com a LuaArquivo pessoal

Publicado 15/07/2021 16:50

SAQUAREMA – Uma família do bairro de Vilatur, na cidade de Saquarema está em busca da pequena Lua, uma cachorrinha da raça buldogue francês, que tem apenas um mês de vida e que foi roubada de casa.



De acordo com Vanessa Cristina, dona da cachorra, imagens de câmeras de segurança de vizinhos mostraram quando dois homens levaram o animal. Segundo Vanessa, o roubo aconteceu por volta das 17h, do domingo (11).



- Quando meu filho saiu de casa para jogar o lixo fora os homens passaram na frente de casa, viram a Lua e seguiram. Logo depois, eles voltaram e chamaram por ela. Desde então nunca mais soubemos dela - contou.



Ainda de acordo com Vanessa, a família está muito preocupada com a Lua, já que o animalzinho tem apenas um mês de vida, ainda toma leite na mamadeira e não tomou as vacinas. Além disso, a cachorra possui um problema respiratório e arritmia cardíaca e, por isso, precisa de remédios constantes.



O roubo da cachorrinha foi registrado na 124ª DP, no centro de Saquarema e quem tiver qualquer informação pode entrar em contato com Vanessa pelo número (22) 99752-8774.