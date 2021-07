Prefeita de Saquarema, Manoela Peres - Redes sociais

Publicado 14/07/2021 12:33

SAQUAREMA – A prefeita de Saquarema, Manoela Peres, anunciou através de suas redes sociais que encerrou o contrato com a empresa CACTVS, responsável pela administração do Cartão Família Saquarema, o auxílio emergencial concedido pelo município.

De acordo com o comunicado, a decisão foi tomada após a prefeitura receber uma enxurrada de reclamações por parte dos beneficiários do auxílio. Muitas famílias nunca receberam o saldo no cartão, outras não conseguiam desbloquear, além de muitos beneficiários que receberam o auxílio em dobro.

Segundo Manoela, a prefeitura repassou toda a verba e a empresa não repassou os valores para a população.

- Essa empresa se mostrou desorganizada, descomprometida, e agiu de má fé com a prefeitura e com a população - disse a prefeita em suas redes sociais.

A prefeita informou ainda que uma nova licitação para outra empresa administrar o programa está sendo feita e que todas as pessoas que tiveram o benefício aprovado receberão as seis parcelas, sem a necessidade de um novo cadastro.

A reportagem entrou em contato com empresa e aguarda retorno.