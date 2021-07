Saquarema não irá reduzir tempo de aplicação da segunda dose da AstraZeneca - Divulgação/Prefeitura

Saquarema não irá reduzir tempo de aplicação da segunda dose da AstraZeneca

Publicado 15/07/2021 16:07

SAQUAREMA – Nesta quarta-feira (14), a Prefeitura Municipal da cidade de Saquarema informou que não irá reduzir o tempo de aplicação da segunda dose da AstraZeneca, como recomendou o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

De acordo com o comunicado, a Secretaria Municipal de Saúde seguirá a determinação da Fiocruz, fabricante da vacina no país, que esclarece que o intervalo de 12 semanas entre as duas doses considera dados que demonstram uma proteção significativa já com a primeira dose e a produção de uma resposta imunológica ainda mais robusta quando aplicado o intervalo maior.

Segundo a Fundação Fiocruz o regime de 12 semanas permite, ainda, acelerar a campanha de vacinação, garantindo a proteção de um maior número de pessoas.

Veja o comunicado na íntegra

"A Prefeitura de Saquarema informa que NÃO seguirá a recomendação do Governo do Estado a respeito da redução no intervalo entre as doses da vacina produzida pela Fiocruz (Oxford-AstraZeneca). A Secretaria Municipal de Saúde seguirá a determinação da Fundação Fiocruz, fabricante da vacina no país, que esclarece que o intervalo de 12 semanas entre as duas doses considera dados que demonstram uma proteção significativa já com a primeira dose e a produção de uma resposta imunológica ainda mais robusta quando aplicado o intervalo maior. O regime de 12 semanas permite, ainda, acelerar a campanha de vacinação, garantindo a proteção de um maior número de pessoas.”