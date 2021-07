Manoela Peres , prefeita de Saquarema - Redes sociais

Publicado 14/07/2021 10:51

SAQUAREMA – Nesta segunda-feira (12), a prefeita de Saquarema, Manoela Peres e o vice Romulo Gomes foram vacinados contra a covid-19. A dupla seguiu o calendário de vacinação e recebeu a primeira dose do imunizante na faixa etária de 40 e 39 anos, na Praça do Bem-estar, no centro da cidade.

- Chegou a minha vez de receber a tão aguardada vacina contra a covid-19. Fiquei emocionada e muito feliz. Uma dose de vacina é uma dose extra de esperança na gente – contou Manoela, em suas redes sociais.

O vice-prefeito, Romulo Gomes, também falou o que sentiu ao receber a primeira dose da vacina.

- Hoje recebi a tão sonhada primeira dose da vacina contra a covid, me sinto muito feliz e com esperança em dias melhores. São doses de esperança! Vacinar é sinônimo de cuidar, proteger e amar – disse.

Romulo Gomes, vice-prefeito de Saquarema Redes Sociais