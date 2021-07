sagui resgatado que sobreviveu ao envenenamento - Reprodução redes sociais

Publicado 14/07/2021 11:19

SAQUAREMA – Nesta semana, agentes da guarda municipal de Saquarema realizaram dois resgates de animais no município.

O primeiro resgate aconteceu no bairro de Vilatur, quando uma moradora informou que uma coruja buraqueira (Athene cunicularia), muito comum na região, estava caída em seu quintal. Os agentes foram até a residência e recolheram o animal.

Já o segundo resgate ocorreu em Itaúna. Agentes que estavam em ronda no bairro foram chamados para auxiliar no resgate de saguis que foram envenenados. Os animais também foram recolhidos.

Nos dois casos, os animais resgatados foram levados ao Instituto BW, ong que trabalha com conservação e reabilitação de animais selvagens, localizado em Praia Seca. Sob o comando da Médica Veterinária Dr. Paula, o instituto trata e reinsere na natureza os animais resgatados.

Segundo informações, a coruja do primeiro resgate está sendo tratada e logo estará na natureza novamente. Dos 5 saguis resgatados, apenas 1 sobreviveu, o caso está sendo tratado pela Secretaria do Meio Ambiente que irá apurar os fatos sobre o envenenamento e tomar as medidas cabíveis.