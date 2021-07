Sem doses, Saquarema, suspende novamente o calendário de vacinação contra covid-19 - Reprodução internet

Sem doses, Saquarema, suspende novamente o calendário de vacinação contra covid-19Reprodução internet

Publicado 13/07/2021 18:57 | Atualizado 13/07/2021 18:59

SAQUAREMA – Após vacinar pessoas de 39 anos nesta segunda-feira (12), a Prefeitura de Saquarema, precisou suspender novamente o calendário de vacinação contra a covid-19 no município.



De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a suspensão temporária foi necessária já que o todas as 1.200 doses recebidas no sábado (10) foram utilizadas para a imunização, de acordo com o calendário divulgado.

De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde é o responsável por adquirir as doses de vacina dos laboratórios e distribuir aos Estados, que por sua vez repassam aos municípios para que seja feita a vacinação. Desta forma, a continuidade da vacinação para primeira dose D1 só ocorre mediante a entrega de novas doses.