Identidade visual da TranSaquaremaDivulgação/Prefeitura

Publicado 15/07/2021 16:16

SAQUAREMA - Técnicos da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, realizaram, em parceria com as secretarias municipais de Agricultura e de Meio Ambiente, visita técnica em alguns pontos estratégicos para a implantação da TranSaquarema, Trilha de Longo Curso no município. A ação também contou com a participação de guardas ambientais do Instituto Estadual do Ambiente (INEA).

A TranSaquarema terá aproximadamente 86 quilômetros de extensão, cortando todo o município. Ela será dividida em oito trechos, passando por áreas da Serra do Mato Grosso, Rio Seco, Rio Mole, Rio d’Areia, Itaúna, Vilatur, até chegar na Lagoa Vermelha.

A inserção das Trilhas de Longo Curso tem o incentivo do Ministério do Meio Ambiente e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade.

Cada trilha passa, durante o seu processo de implantação, por diversos tipos de providências como levantamentos geográficos, georreferenciamentos, confecção de placas de sinalização, solicitações de autorizações dos órgãos competentes, assim como dos proprietários por onde passa cada trecho.



Além de envolver a participação de diversos setores da administração do município, as ações para a implantação da TranSaquarema vêm contando com o apoio de voluntários.