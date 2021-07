Fila para vacinação no Centro Municipal de Educação Padre Manoel, em Porto da Roça, em Saquarema - Reprodução redes sociais/ Rodrigo

Fila para vacinação no Centro Municipal de Educação Padre Manoel, em Porto da Roça, em SaquaremaReprodução redes sociais/ Rodrigo

Publicado 14/07/2021 12:50

SAQUAREMA - A Secretaria Municipal de Saúde de Saquarema recebeu nesta quarta-feira (14), nova remessa com uma pequena quantidade de doses das vacinas contra o coronavírus.

Desta vez, apenas 1070 doses D1 chegarão à cidade para a retomada do calendário de vacinação. Por se tratar de uma quantidade baixa, as novas doses serão utilizadas somente hoje (14) para a vacinação de pessoas com 38 e 37 anos. Sendo assim, no final do dia, a vacinação no município será novamente suspensa.



Antecipação segunda dose AstraZeneca

Publicidade

Por conta da antecipação da D2 no Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde está priorizando o reforço dos estoques de imunizantes para a segunda dose.

Ainda nesta quarta, o município divulgará o calendário de antecipação da segunda dose (D2) das vacinas AstraZeneca/Oxford/Fiocruz.

Publicidade

De acordo com o Plano Nacional de Imunização, o Ministério da Saúde é o responsável por adquirir as doses de vacina dos laboratórios e distribuir aos Estados, que por sua vez, repassam aos municípios para que seja feita a vacinação.

Desta forma, a vacinação para D1 só ocorre mediante a entrega de novas doses.