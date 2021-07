Unidade do Detran.RJ em Saquarema terá mutirão neste sábado - Alexandre Simoni

Unidade do Detran.RJ em Saquarema terá mutirão neste sábado Alexandre Simoni

Publicado 15/07/2021 17:14

SAQUAREMA – Para reduzir a demanda represada em função da pandemia, o Detran.RJ vai promover, no próximo sábado (17/07), mais um mutirão em todo o Estado do Rio.

Com a inauguração de um novo posto do Detran.RJ, os moradores de Saquarema, na Região dos Lagos poderão aproveitar o mutirão para tirar a carteira de identidade e as carteiras SEAP. O atendimento será das 8h às 16h, com exceção dos shoppings, que abrem às 10h.



O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h.



O órgão pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.



O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.