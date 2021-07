Carga apreendida com suspeito na Serra do Mato Grosso, em Saquarema - Divulgação/ Polícia Rodoviária

Publicado 15/07/2021 16:29 | Atualizado 15/07/2021 17:18

SAQUAREMA – Nesta quinta-feira (15), policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), de Saquarema apreenderam grande quantidade cigarros vindos do Paraguai.

Segundo informações, a ação aconteceu durante uma operação na RJ 106, na Serra do Mato Grosso, quando os agentes abordaram um veículo suspeito e localizaram a carga de cigarros contrabandeados.

De acordo com os policiais, a carga de cigarros tem procedência do Paraguai, tendo entrado de maneira ilegal no Brasil e sido redistribuída no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com destino ao município de Araruama.

A ocorrência foi registrada na 124 DP, em Saquarema e o homem que conduzia o carro foi preso em flagrante pelo crime de contrabando.