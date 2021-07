Fachada da Escola Municipal Professora Acácia Leitão Portella, em Guapimirim - Divulgação

Publicado 19/07/2021 10:39

Guapimirim – A Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, está convocando 71 professores da lista do cadastro de reserva, do processo seletivo realizado em maio deste ano, para a entrega da documentação. Todos os convocados fazem parte da categoria Professor II, que compreende os anos iniciais da Educação Infantil, da Educação Fundamental e da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Eles deverão comparecer à sede da pasta, na Avenida Dedo de Deus nº 820, no bairro Cantagalo, entre hoje (19/7) e amanhã (20).

A convocação foi publicada na edição 727 do Diário Oficial do município, na última sexta-feira (16). Os convocados estão listados em três grupos. O primeiro deverá comparecer nesta segunda-feira (19) entre 8h e 12h. O segundo grupo, entre 13h e 15h. E o terceiro e último grupo, na terça-feira (20), entre 13h e 16h.

São estes os documentos a serem entregues:

a) original e cópia de documento oficial de identidade e de CPF do candidato.

b) 02 (duas) fotografias 3x4, iguais e recentes.

c) original e cópia do comprovante de cadastro no PIS/PASEP.

d) original e cópia do título de eleitor.

e) original e cópia do comprovante de residência.

f) original e cópia da certidão de nascimento e/ou casamento.

g) original e cópia do comprovante de escolaridade, de acordo com a área de atuação

(diploma e histórico escolar, ou histórico escolar e declaração de que o diploma encontra-se em fase de registro).

h) original e cópia dos Certificados de Cursos de Pós-Graduação, Especialização e Aperfeiçoamento.

i) original e cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certidão de

Tempo Serviço comprovando obrigatoriamente o período de início do trabalho realizado no magistério, necessário para comprovar a experiência de trabalho.

j) original e cópia do comprovante de quitação com as obrigações militares, quando

couber.

O salário de um professor II (anos iniciais) é de R$ 1.542,39. O processo seletivo simplificado foi feito também para Professor I (anos finais), cujo salário é de R$ 1.890,38.

Para acessar a edição 727 do Diário Oficial de Guapimirim, acesse este link: https://guapimirim.rj.gov.br/wp-content/uploads/2021/07/Diario-727.pdf

Convocação

No último dia 28 de junho, a Prefeitura de Guapimirim havia convocado 59 aprovados no processo seletivo para a entrega da documentação e a realização e exame admissional, conforme noticiado por O Dia.

As convocações ocorrem em meio aos preparativos para a volta do ensino presencial para todas as turmas da rede municipal de ensino a partir de agosto próximo, após mais de um ano de ensino à distância, devido à pandemia de coronavírus (Covid-19).