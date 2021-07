Segundo a 129ª DP (Iguaba Grande), um inquérito foi instaurado para apurar as mortes de dois homens - Divulgação / Polícia Civil

Segundo a 129ª DP (Iguaba Grande), um inquérito foi instaurado para apurar as mortes de dois homensDivulgação / Polícia Civil

Publicado 24/07/2021 20:16 | Atualizado 24/07/2021 20:19

Rio - Dois homens foram encontrados mortos com marcas de tiros, neste sábado, 24, na Estrada da Posse, em Iguaba Grande, na Região dos Lagos. Nas redes sociais, relatos dão conta que eles seriam irmãos gêmeos e que teriam sido assassinados algemados, mas as informações não foram confirmadas oficialmente.

Em nota, a Polícia Civil informou que, segundo a 129ª DP (Iguaba Grande), um inquérito foi instaurado para apurar as mortes de dois homens, ainda não identificados, ocorrida neste sábado, 24. De acordo com a corporação, a perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento.