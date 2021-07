Trens da Supervia - Sandro Vox/Arquivo O Dia

Trens da SuperviaSandro Vox/Arquivo O Dia

Publicado 24/07/2021 17:05

Rio - Um homem identificado como Luiz Cláudio S. de Brito, de 51 anos, sofreu um acidente no início da tarde deste sábado (24), na estação de trem do Maracanã, na Zona Norte do Rio. Segundo testemunhas, ele foi atingido por uma composição.

Bombeiros do quartel de Vila Isabel foram acionados às 13h10 para a ocorrência. O homem foi encaminhado para o hospital, mas ainda não há informações sobre em qual unidade de saúde ele deu entrada. A circulação dos trens não foi afetada.

Publicidade

Homem morreu após ficar preso entre o trem e a plataforma

No dia 6 de julho, um homem morreu após ficar preso entre o trem e a plataforma na estação da SuperVia na Mangueira , na Zona Norte do Rio. O acidente aconteceu na linha sentido Santa Cruz. Passageiros que estavam no momento da queda relatam que o homem estava com diversas sacolas e teria se desequilibrado e caído. A SuperVia ressalta que nesta plataforma não há embarque de passageiros e que a estação Mangueira é uma das possíveis saídas para quem desembarca na estação Maracanã.

Publicidade