MC Marcinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 16:26

Rio - Mc Marcinho, de 43 anos, recebeu alta nesta segunda-feira e gravou um vídeo para agradecer as orações. O músico estava internado em um hospital de Bangu, Zona Oeste, desde janeiro após uma infecção no pé que causou osteomielite (infecção no osso) e chegou a ficar na UTI.



"Eu tive uma infecção no pé que causou osteomielite, essa infecção me levou a entubação por quatro dias, fiquei internado por três meses. Quero agradecer a toda equipe do hospital Bangu, de quem faz a faxina até o diretor muito obrigado, todos que oraram por mim", escreveu na legenda do vídeo.

