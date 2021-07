Vacinas serão distribuídas para todos os municípios do estado - Divulgação/Secretaria Estadual de Saúde

Publicado 23/07/2021 20:51

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza neste sábado a entrega de 197 mil doses da vacina Oxford/Astrazeneca aos 92 municípios do estado. A distribuição para os municípios das regiões Norte, Noroeste, Baixada Litorânea e Costa Verdeconta irá contar com o apoio de três helicópteros, sendo um da Secretaria de Saúde, um do Governo do Estado e um da Polícia Militar. As aeronaves partem às 8h do Grupamento Aeromóvel da PM, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Jápara as demais cidades, a entrega será realizada por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar, que sairão da Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, a partir das 7h.

"Esta semana, o estado do Rio de Janeiro atingiu a marca de mais de 10 milhões de doses aplicadas contra Covid-19. Isso representa 53,7% da população com 18 anos ou mais imunizada com a primeira dose e 21,8% com a segunda dose ou dose única do esquema vacinal. Neste momento, é importante que os municípios realizem uma busca ativa para identificar as pessoas que ainda não retornaram aos postos para tomar a segunda dose da vacina", destacou o secretário de Saúde, Alexandre Chieppe.



A Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (SVAPS) destacou que vem reforçando com as secretarias municipais de Saúde a importância de responsáveis técnicos e gestores municipais organizarem suas ações de vacinação, respeitando a destinação das doses para a primeira ou segunda aplicação do esquema vacinal. A SVAPS também informou que a distribuição do imunizante é feita de forma proporcional e igualitária a todos os municípios.



