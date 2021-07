Trio levava armas e drogas de comunidade na Zona Oeste para morro na Zona Norte - Reprodução

Publicado 23/07/2021 19:58 | Atualizado 23/07/2021 20:00

Rio - Três traficantes que levavam drogas e armas de um comunidade para outra foram presos em flagrante por policiais militares e civis, na tarde desta quinta-feira, na Água Santa, Zona Norte. Os criminoso estavam se deslocando em um carro por aplicativo da Cidade de Deus, na Zona Oeste, em direção ao Morro do 18, na Zona Norte, quando foram parados por agentes da Delegacia de Combate as Drogas (Dcod) e PMs do Batalhão de Policiamento em Vias Especiais (BPVE). Um dos criminosos chegou a trocar tiros com os policiais, mas os três acabaram presos.

De acordo com a Polícia Civil, Leandro de Azevedo Junior, o "Grande", Thiago Wallace de Souza, conhecido como "Empresário", Rodrigo Gomes Dias, o "RD ou 2D", teriam pedido o carro por aplicativo na entrada da Cidade de Deus. Próximo a Água Santa, no caminho para o Morro do 18, na Rua Pompilho de Albuquerque, uma equipe da Dcod teria suspeitado dos integrantes do veículo e deram a ordem de parada.

Dois criminosos se renderam, mas Rodrigo trocou tiros com os agentes e conseguiu fugir do local. Policiais do BPVE que davam apoio à ocorrência ficaram no local, enquanto os policiais civis iniciaram a perseguição a pé ao criminoso, que foi capturado minutos depois na Rua Clarimundo de Melo. Com os três criminosos, os agentes apreenderam duas pistolas .40 e drogas.

O trio foi levado para a sede da especializada, na Cidade da Polícia, onde a ocorrência foi registrada como prisão em flagrante por tráfico, associação para o tráfico e tentativa de homicídio contra os policiais.