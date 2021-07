Crime foi motivado pelo ciúme que ele sentia do ex-companheiro da advogada - Divulgação/Portal dos Procurados

Crime foi motivado pelo ciúme que ele sentia do ex-companheiro da advogadaDivulgação/Portal dos Procurados

Publicado 23/07/2021 19:43 | Atualizado 23/07/2021 19:51

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta sexta-feira (23), um cartaz que pede informações sobre o paradeiro Bismarck Pereira de Souza, de 30 anos, para ajudar a 93ª DP (Volta Redonda) a prender o foragido da Justiça, que é o atual companheiro da advogada Leydiane Cristina Pereira, 36, apontada como "mentora intelectual" do assassinato do ex-marido, Francisco Carlos Sciotta da Silva, de 34 anos.

A advogada foi presa nesta quarta-feira (21) por policiais civis. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi morta a tiros no dia 8 de dezembro do ano passado, no Parque das Graças, em Volta Redonda, no Sul Fluminense, após chegar em um endereço para consertar uma máquina de lavar.

Publicidade

Leydiane e Francisco já estavam separados e brigavam pela guarda do filho, o que incomodou Bismarck. O crime foi motivado pelo ciúme que ele sentia do ex-companheiro da advogada. "A Leydiane foi a mentora intelectual do crime. Ela ainda recebeu um seguro de R$16 mil feito pela vítima, em nome do filho que os dois tiveram juntos", disse o delegado Edézio Ramos da 93ª DP.

Um terceiro envolvido no crime, Willian da Silva, foi preso no bairro São Luís, em Barra Mansa, também no Sul Fluminense. Ele estava trabalhando no momento da prisão. Contra eles foi expedido um mandado de prisão, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda, pelo crime de homicídio qualificado.