Cedae retira ligações clandestinas na Zona OesteDivulgação

Publicado 23/07/2021 18:05

Rio - A equipe de Segurança Patrimonial da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio (Cedae) desfez ligações clandestinas, nesta sexta-feira, que eram utilizadas por um sacolão, peixaria, lava a jato e dezoito trailers na Estrada Aterrado do Leme, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. No mesmo bairro, um "gato" foi retirado na Estrada dos Palmares e servia para fornecer água a quatro lojas e seis trailers.



Segundo a Cedae, a atuação aconteceu em conjunto com equipes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), Polícia Militar, Guarda Municipal, Comlurb e Light.



Na quinta-feira (22), também na Zona Oeste, técnicos da Companhia eliminaram ligação clandestina de uma concessionária de veículos e um salão de festas na Rua Imbuí, no Tanque, em Jacarepaguá. Outra atuação ocorreu na Avenida João Ribeiro, em Pilares, na Zona Norte, onde foi desfeito em uma residência. No local havia caixa d’água com capacidade para armazenar 1.000 litros de água.