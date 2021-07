Michel postava fotos fumando cigarro de maconha frequentemente - Reprodução/Redes sociais

Publicado 23/07/2021 17:41 | Atualizado 23/07/2021 18:38

Rio - Um criminoso identificado como Michel Mendes de Souza, apontado como gerente da boca de fumo da localidade do "48" comunidade Pavão-Pavãozinho foi preso, nesta sexta-feira, durante uma ação realizada pela 13ª DP (Ipanema) e policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local. O homem, capturado na localidade nos acessos da favela, também é apontado como integrante da facção criminosa Comando Vermelho, que domina a venda de drogas da área, sob o comando dos traficantes 'Bolão' e 'Neto'. Ele também é conhecido como 'Homem de Gelo' e 'Negro Drama', nas redes sociais e teria participado de disputas territoriais na Comunidade da Babilônia, no Leme.

De acordo com o delegado titular da unidade, Felipe Santoro, Michel teve sua prisão temporária decretada após uma ação conjunta das polícias civis e militar. O traficante vinha sendo monitorado pela delegacia de Ipanema, há cerca de três meses, quando foi flagrado na área do tráfico com uma pistola Glock camuflada de branco e preto na cintura e uma mochila nas costas.



Santoro explicou que 'Homem de Gelo' postava diversas fotos em redes sociais com armas de fogo de grosso calibre. Michel já havia sido preso tráfico e associação para o tráfico em 2017. Ainda de acordo com o delegado, as investigações vão continuar para identificação dos outros integrantes da facção criminosa que atua no Pavão-Pavãozinho.



Após cumprimento do mandado de prisão temporária, Michel foi encaminhado ao presídio.