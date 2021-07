Jorge Valnei foi preso pela 61ª DP (Xerém) por aliciamento de menores com a justificativa de levá-los a clubes de futebol - Divulgação

Jorge Valnei foi preso pela 61ª DP (Xerém) por aliciamento de menores com a justificativa de levá-los a clubes de futebolDivulgação

"Estimamos, por alto, que ele tenha lucrado R$ 100 mil, já que ele pegava esses valores de cada família desde a última prisão, em 2020", disse a delegada responsável pelo caso, Juliana Emerique. Em dezembro de 2020, policiais encontraram 13 jovens mantidos em cárcere privado no sítio sob a responsabilidade de Jorge Valnei. Assim como neste caso, os adolescentes também eram trancados nos alojamentos mal iluminados e não tinham proteção contra incêndio. Jorge tirava os documentos dos adolescentes e limitava o contato com os familiares.

Local onde os 17 jovens atletas eram mantidos em Xerém Divulgação/Polícia Civil

Segundo a delegada titular da 61ª DP (Xerém), nesta casa, localizada em um sítio, havia uma cozinha ao lado do dormitório que era trancada durante a noite. "Tinha uma cozinha ao lado do alojamento que era trancada durante a noite e os jovens eram submetidos ao cerceamento de liberdade. Podemos lembrar o caso do CT do Flamengo onde teve um incêndio causado por um ar condicionado. O que poderia acontecer com uma cozinha trancada ao lado do alojamento? Não podemos descartar também essa hipótese de perigo nas investigações", disse.

Os 17 adolescentes serão encaminhados para a 4ª unidade do Conselho Tutelar, em Xerém, Duque de Caxias. Familiares dos jovens já foram comunicados do esquema. O caso segue em investigação na 61ª DP.

