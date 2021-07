Rio de Janeiro

Segundo semestre escolar na rede pública de ensino do Rio segue em formato híbrido

Retorno das aulas na rede estadual acontecerá na próxima segunda-feira (26), enquanto no município será no dia 4 de agosto. No entanto, Sepe-RJ problematiza o retorno presencial

Publicado 22/07/2021 16:12 | Atualizado há 33 minutos