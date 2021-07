Billy foi levado por criminosos nesta manhã após assalto na Estrada Rio-Teresópolis - Arquivo Pessoal

Publicado 22/07/2021 16:49 | Atualizado 22/07/2021 16:58

Rio - A família do cachorro Billy, da raça shih-tzu, pede ajuda na internet para encontrar o animal que foi levado na manhã desta quinta-feira por criminosos na Estrada Rio-Teresópolis na altura de Magé, na Baixada Fluminense, durante um assalto.

De acordo uma das donas do cão, que preferiu não se identificar, a família dela passava pelo local durante uma viagem com destino a Minas Gerais, quando quatro homens fortemente armados desceram de um veículo e pediram para que o motorista parasse.

"Tudo aconteceu antes do primeiro pedágio da Rio-Teresópolis. Houve a interceptação de quatro homens com armas. O carro que estava na frente tentou fugir mas foi alvejado várias vezes. Logo atrás, vinha o carro do meu filho. Os criminosos foram até lá e fizeram todo mundo sair. Lá dentro também estava a minha nora, minha neta de seis anos e o cachorro", conta.

A mulher continua dizendo que o filho dela saiu imediatamente do carro e foi para o banco de trás para ajudar a esposa a pegar a criança e o animal. "Nesse meio tempo, os bandidos tentaram ligar o carro e não conseguiram. Meu filho então teve que ir lá ajudar. Ele segurava o cachorrinho, fez o que tinha que fazer e quando foi para fora do veículo, os criminosos mandaram ele largar o animal".

Ao finalizar, ela diz que o cachorro está fazendo muita falta e que procura ajuda para que ele seja encontrado. "Ele era muito meigo, não tem nem um aninho. Minha neta está aqui chorando, era o xodó dela. Todos nós estamos muito tristes. Você fica sem entender tamanha violência. Agora a gente não sabe o que está acontecendo com ele (cachorro). Agradecemos por nossa família estar bem, mas queremos encontrar o Billy", finaliza.

A reportagem do DIA perguntou para a mulher sobre o primeiro veículo alvejado pelos criminosos, citado no início da matéria, mas ela não soube dizer qual era o estado de saúde das pessoas que lá estavam, nem se elas foram atingidas. Ela se limitou a dizer que "o motorista conseguiu sair do local".

Procuradas para comentar sobre o crime, as polícias civil e militar não deram retorno até a publicação desta matéria. Caso alguém tenha alguma informação sobre o destino do cachorro, pode entrar em contato pelo número: (21) 3325-2007.