Publicado 22/07/2021 17:01 | Atualizado 22/07/2021 17:11

criminosos indiciados pela morte do menino Leônidas Augusto da Silva, de 12 anos, baleado na Av. Brasil, em Bonsucesso, na Zona Norte. Cleyton Santos de Lima Paulino, o Milinho, de 29 anos, e Filipe Conceição Soares, de 22, foram indiciados junto com o traficante Leonardo Costa Santos Falcão, Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira (22), o cartaz de doisbaleado na Av. Brasil, em Bonsucesso, na Zona Norte. Cleyton Santos de Lima Paulino, o Milinho, de 29 anos, e Filipe Conceição Soares, de 22, foram indiciados junto com o traficante Leonardo Costa Santos Falcão, o Léo GTA, preso por agentes da 21ª DP (Bonsucesso), no último sábado (17) . O caso aconteceu em no dia 10 de outubro de 2020.

O garoto foi atingido na cabeça por uma bala perdida na Avenida Brasil, na altura da Favela Nova Holanda. Ele teria sido vítima de disparo vindo dos traficantes, que tinham acabado de roubar um veículo, e atacaram uma patrulha da PM e um carro de um policial federal, na via.

De acordo com o delegado Hilton Pinho, da 21ª DP, responsável pela conclusão do inquérito que apurou a morte do menino, uma perícia feita em um dos carros roubados encontrou provas de que Léo GTA, Milinho e Filipe eram três, dos quatro homens que fizeram os disparos, que resultou na morte do menino. Leônidas ia com a avó ao supermercado, quando foi atingido.



O menino ainda chegou a ser levado para o Hospital Geral de Bonsucesso, onde passou por uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Na ocasião, uma mulher também foi atingida no braço por um tiro. Após os disparos, os bandidos entraram na Favela Nova Holanda, comunidade onde a quadrilha de Léo GTA costuma se esconder para roubar carros e veículos de carga.



Contra Cleyton e Filipe foi expedido um mandado de prisão, pela 2ª Vara Criminal da Capital, pelo crime de homicídio qualificado. A dupla também é procurado em diversos mandados pelo crime de roubo qualificado.