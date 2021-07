PM fazia abordagem a carro suspeito quando criminosos atiraram granada - Reprodução

Publicado 22/07/2021 16:03 | Atualizado 22/07/2021 16:49

Rio - Um policial militar ficou ferido no ombro e na mão com estilhaços de uma granada lançada por criminosos, na manhã desta quinta-feira, em Bangu, na Zona Oeste. Os bandidos arremessaram o artefato explosivo de dentro do carro contra dois PMs que abordaram o veículo. O militar, identificado apenas como Grangeão, foi levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, com ferimentos leves. Um vídeo enviado ao WhatsApp do DIA (98762-8248) mostra toda a ação, que dura menos de um minuto.

Vídeo mostra momento em que criminosos atiram granada contra policiais militares, em Bangu.



Crédito: Reprodução#ODia pic.twitter.com/eJaKX84b3W — Jornal O Dia (@jornalodia) July 22, 2021 De acordo com relato do próprio policial, os criminosos estavam dentro de um Renault Duster roubado, que já estava sendo procurado. Na abordagem, os suspeitos teriam se negado a abaixar o vidros do lado do motorista, e lançaram a granada pelo lado do carona contra os PMs.

O artefato caiu no chão e os militares se afastaram do local. Após a explosão, os três bandidos fugiram do veículo correndo, mas teriam sido presos logo em seguida. Mesmo caído, o policial ferido teria disparado contra o carro onde estavam os criminosos. A dinâmica foi registrada por uma câmera de segurança na rua.