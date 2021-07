41ª DP (Tanque) - Divulgação

41ª DP (Tanque)Divulgação

Publicado 22/07/2021 15:58 | Atualizado 22/07/2021 15:59

Rio - Policiais da 41ª DP (Tanque) prenderam, nesta quinta-feira, um homem suspeito de estuprar a própria filha de seis anos. O criminoso, identificado apenas como F. A. P., foi encontrado no bairro Heliópolis, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, após denúncias. Ele estava foragido desde 2017.

Segundo a Polícia Civil, durante a prisão, o homem informou que morava com sua ex-companheira em Sepetiba, na Zona Oeste, quando foi acusado de abuso sexual contra a filha do casal. Ele foi conduzido para a delegacia e encaminhado ao sistema penal do Estado.