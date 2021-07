Atacante João Carlos - André Moreira/VRFC

Atacante João Carlos André Moreira/VRFC

Publicado 21/07/2021 16:30

Volta Redonda - O Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) anunciou que nesta quarta-feira, dia 21, foi realizada a audiência sobre o pedido de rescisão do contrato do atacante João Carlos. Durante as tratativas, que aconteciam desde a semana passada, o atleta manifestou o interesse em não defender mais o Voltaço. Com isso, o clube e o jogador decidiram por fazer um acordo.

João Carlos tinha um valor a ser recebido por conta do encerramento do seu vínculo com o clube e foi feita uma composição em cima deste valor. O contrato do atacante com o Volta Redonda foi encerrado com ambas as partes dando quitação uma a outra.

João Carlos chegou ao Volta Redonda em 2019, atuou em 63 partidas e marcou 30 gols.