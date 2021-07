Voltaço ocupa a terceira colocação do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro - Divulgação/ VRFC

Voltaço ocupa a terceira colocação do grupo A da Série C do Campeonato BrasileiroDivulgação/ VRFC

Volta Redonda - O atacante Diego Cardoso, contratado pelo Volta Redonda Futebol Clube (VRFC) como reforço para esta Série C do Campeonato Brasileiro, marcou pela primeira vez pelo Esquadrão de Aço diante do Floresta-CE.

O gol foi marcado no seu primeiro jogo como titular, o segundo com a camisa tricolor, e que deu a vitória ao Voltaço, colocando o time na terceira colocação do grupo A. Diego Cardoso celebrou bastante o gol, os três pontos e o retorno do time ao G4.

“Quando cheguei, o grupo me recebeu muito bem e fico muito feliz pelo gol, que ajudou o Volta Redonda a conquistar uma importante vitória, que nos recolocou entre os primeiros colocados do grupo. Agora é dar continuidade ao trabalho, porque temos um jogo difícil fora de casa diante da Tombense, confronto direto pelo G4 e vamos fortes para conseguirmos pontuar”, disse.

O Voltaço ocupa a terceira colocação do grupo A, com 13 pontos, mesma pontuação do vice-líder Tombense-MG, que é o próximo adversário tricolor neste sábado, dia 24, às 11h, no estádio Antônio Guimarães de Almeida. O líder da chave é o Ferroviário-CE, com 14 pontos.