Programação de vacinação desta terça-feira, dia 20, em VRDivulgação

Publicado 20/07/2021 07:45

Volta Redonda - A vacinação contra covid-19 em Volta Redonda continua nesta terça-feira, dia 20, para pessoas com 40 anos de idade ou mais. A imunização será realizada nas Unidades de Saúde, das 08h às 16h. No ato da vacinação, é necessário apresentar um documento de identidade, comprovante de residência, CPF ou cartão do SUS.

Também nesta terça-feira acontece a aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca (Oxford) para os vacinados com a primeira dose até 02/05/2021. A aplicação ocorrerá em todas as unidades de saúde.

Já a segunda dose da CoronaVac estará disponível nas unidades de saúde dos bairros Siderlândia, Conforto, São Geraldo, Retiro I e II e Volta Grande para os vacinados com a primeira dose até 28/06/2021. É necessário que os moradores apresentem também o cartão de vacinação covid.