Comandante Neto Colucci fala sobre a vitória do Voltaço diante do Floresta-CE Divulgação

Publicado 19/07/2021 17:05

3ª colocação do grupo A. O técnico Neto Colucci comentou sobre a importância do resultado, que recoloca o Esquadrão de Aço no G4 da chave faltando uma rodada para o final do 1º turno da Série C do Campeonato Brasileiro. Volta Redonda - O Voltaço venceu o Floresta-CE por 1 a 0 no último domingo, dia 18, no estádio Raulino de Oliveira. Com o resultado o time pulou para a. O técnico Neto Colucci comentou sobre a importância do resultado, que recoloca o Esquadrão de Aço no G4 da chave faltando uma rodada para o final do 1º turno da Série C do Campeonato Brasileiro.

“Esta vitória foi muito importante porque nos coloca lá em cima novamente. A nossa chave é uma chave muito equilibrada. As equipes estão competindo muito forte pela bola, são jogos de placares apertados, raramente veremos um placar elástico, e a equipe mostrou mais uma vez que está competindo, brigando, se doando, dando o algo a mais sempre”, destacou.

O resultado positivo colocou fim a uma sequência de quatro empates do Volta Redonda na competição. Com isso, o Esquadrão de Aço está agora há sete jogos sem ser derrotado, sendo três vitórias e quatro empates.

“Não vamos dar espetáculo sempre não, mas vamos entrar para ganhar todos os jogos. Vamos forte sempre. Existem três resultados, hoje foi positivo e vamos brigar para que sempre seja. As críticas são boas porque nos ajudam a evoluir, mas podem ter certeza que não estamos parados, de brincadeira, porque levamos isso muito a sério. Isso aqui é a nossa vida”, disse.

Na vitória diante do Floresta, o Volta Redonda teve cinco pratas da casa em campo, sendo que quatro foram titulares. Ao todo, onze atletas revelados pelo Voltaço foram relacionados para o confronto.

“Os meninos estão mais que prontos, claro que precisam de mais ritmo, porque são pouco jogados no profissional, mas muito jogados na base... tínhamos o PH e o BR no banco, que são 2003 e 2001, respectivamente, além dos pratas da casa que já estão no nosso elenco. O Vinícius, por exemplo, mais uma vez fez uma partida excelente, fazendo a sua obrigação. O Marcinho entrou e também demonstrou porque merece estar no nosso elenco, assim como os demais. Isso mostra a importância da base e também do time todo”, afirmou o técnico.