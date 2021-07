Pistola apreendida após confronto no bairro Minerlândia em VR - Divulgação/ PM

Pistola apreendida após confronto no bairro Minerlândia em VRDivulgação/ PM

Publicado 18/07/2021 15:47

Volta Redonda - Uma troca de tiros envolvendo suspeitos do tráfico de drogas foi registrada na tarde de sábado, dia 17, no bairro Minerlândia, em Volta Redonda. Durante o tiroteio dois homens foram baleados.

Diante dos relatos do confronto que acontecia na Rua Andrelândia, agentes do 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM), foram ao local. De acordo com os policiais, ao chegarem foram recebidos a tiros e revidaram, mas neste confronto ninguém ficou ferido. Após cessar o confronto, um suspeito foi preso em flagrante com ele estava uma pistola .40 com kit rajada, um carregador e 11 munições.

Publicidade

A PM informou ainda que os dois feridos na primeira troca de tiros foram encaminhados para o Hospital São João Batista (HSJB). Na unidade médica, eles disseram para os policiais que teriam sido baleados pelo homem preso em flagrante.