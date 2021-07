Publicado 18/07/2021 11:03

Volta Redonda - Nesta terça-feira, dia 20, serão entregues em Volta Redonda, 830 cartões do programa Supera RJ, auxílio emergencial de renda mínima do Governo do Estado, para as pessoas inscritas no CadÚnico, em situação de pobreza extrema e de pobreza, que não recebem o Bolsa Família. A entrega será realizada na sede da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (SMAC), das 9h às 16 horas.

O Supera RJ é um programa de renda mínima que tem como objetivo o enfrentamento e a superação da crise econômica causada pelas medidas de combate ao novo coronavírus, priorizando o cidadão em estado de vulnerabilidade social e a pobreza no estado do Rio de Janeiro.

Publicidade