Encontro Inter-religioso mediado pelo MEP-VR em celebração aos 67 anos de Volta Redonda - Divulgação

Encontro Inter-religioso mediado pelo MEP-VR em celebração aos 67 anos de Volta RedondaDivulgação

Publicado 17/07/2021 17:22

Volta Redonda - Na manhã deste sábado, dia 17, o Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) promoveu um colóquio inter-religioso, via plataforma digital para celebrar o 67º aniversário de emancipação político-administrativa de Volta Redonda.

“O MEP dentro de sua atuação sociopolítica, inter-religiosa e apartidária possibilitou aos volta-redondenses, na data da emancipação política Volta Redonda, momento de comunhão dialogal, na perspectiva da memória, história e esperança para dias melhores para a cidade”, lembrou o conselheiro do MEP Pedro Paulo Vidal.

Publicidade

O colóquio foi mediado por Zezinho, José Maria da Silva junto com Pedro Paulo. Oito pessoas fizeram a preleção: Mãe Ciça Morais (Centro Espírita Nossa S. da Guia, Umbanda); missionário Daniel Corrêa do Carmo (Igreja Evangélica); pe. Juarez Carvalho Sampaio (Igreja Católica Apostólica Romana); pr. Rodrigo Matias (Evangélico), via áudio; pr. Jean Carlos Schmidt (Luterano), via áudio; Prof. Valdeci de Oliveira (Centro de Estudos Bíblicos); professora Nair Ângela de Santana (Conselho Espírita da Unificação de VR); Sid Soares Elias (Conselho dos Terreiros-Umbanda e Candomblé); e Vanduira Maria Nobre Hernandez (Centro Espírita A Caminho da Luz).

Após as falas dos religiosos, a estudante do MEP-VR, Patrícia Barbosa, aniversariante no dia 16 de julho, deixou uma mensagem de gratidão e esperança para toda Volta Redonda.

Publicidade

“Agradeço a oportunidade de falar aqui, desejo que Volta Redonda seja invejável na saúde, na educação, no transporte público, no lazer, na diminuição da violência, e que tenha um ar puro. A cidade tem capacidade para vencer, desde que saibamos participar e escolher nossos governantes.”, disse Patrícia.

Os mediadores do encontro finalizaram dizendo que foi um "momento muito rico, de comunhão fraterna, respeitosa para com os diferentes. Na oportunidade, ficou claro a necessária aproximação de todos naquilo que é essencial para que Volta Redonda seja moderna, acolhedora, inclusiva e saudável para se viver, diante das novas realidades”, concluíram.

Publicidade