Reunião da equipe pedagógica do MEP-VR

Publicado 12/07/2021 16:47

Volta Redonda - Os professores do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-VR) em reunião no sábado, dia 10, discutiram as sugestões dos alunos e traçaram ações para o retorno das aulas em agosto, ainda no modo remoto.

Inicialmente, os educadores atentos ao cenário educacional que envolve a ‘Escola MEP’, a partir do resultado da pesquisa feita juntos aos alunos do Movimento (65,9 % estudam online) e observações em sala destacaram e definiram metas para trabalhar o 2º semestre.

O conselheiro e integrante da equipe de TI, Davi Souza, a partir das falas dos professores destacou quatro pontos.

“Em resumo - o emocional e o aspecto social dos alunos; a necessária atenção ao cenário sociopolítico e às questões étnicos raciais e de gênero; a incorporação de novos alunos em agosto, indicam o caminho para trilharmos”, resumiu Davi, com aprovação dos presentes.

Na reunião foram acertados os seguintes pontos: abertura das inscrições para novos alunos no 2º Semestre, com total de 45 vagas. As inscrições serão online, de 26 a 29 de julho, no site do MEP-VR.

Haverá uma aula inaugural no dia 31 julho, onde serão feitas as orientações e detalhes da plataforma de ensino, e palestra sobre ‘Dicas comportamentais para melhor aprendizado com ensino remoto’, com a psicóloga da equipe pedagógica.

O início das aulas será no dia 2 de agosto e os conteúdos programáticos da 1ª. semana serão os seguintes: MEP e seus programas sociopolítico(foco ambiental; Saúde Mental e o ensino remoto; Etnias e as questões de gênero; Processo Eleitoral: Urnas eletrônicas e o quinto tema será definido após consulta aos alunos