Reunião da equipe pedagógica do MEP-VRDivulgação

Por O Dia

Publicado 29/06/2021 09:21

Volta Redonda - A equipe pedagógica do Pré-Vestibular Cidadão do Movimento Ética na Política de Volta Redonda (MEP-PVC) em encontro virtual no último sábado, dia 26, apontou providências e traçou objetivos para a reunião geral dos professores, a ser realizada em julho.



Durante a reunião, Audre Virgílio, Assistente Social (UGB-FERP), ex-aluna do MEP (2014-2015), foi acolhida como voluntária do Movimento e passou a integrar a equipe pedagógica do Pré-Vestibular. "Retorno com muita alegria. É tudo que eu pensava, voltar ao MEP e retribuir tudo que recebi", disse, Audre.

Na sequência, a equipe traçou indicadores para plenária geral, no dia 10 julho, às 15h30min, com todos os professores do Pré-Vestibular Cidadão (PVC). Inicialmente, Davi, conselheiro no Movimento, apresentou o resultado da pesquisa realizada entre os dias 15 a 21 de junho e apontou indicadores importantes para melhor trabalhar o processo de ensino aprendizado.

A significativa participação de 64% dos estudantes assinala para o trabalho de escuta a ser desenvolvido com eles. A pesquisa teve participação da professora, Dra. Ana Paula Vasconcelos, membro do laboratório de pesquisa da UFRJ.

Segundo o MEP, as aulas do 1º semestre encerram dia 16 de julho, e retornam dia 2 de agosto, ainda no modo remoto. O edital para abertura de novas inscrições está previsto para ser publicado em 26 de julho.

Parceria DPU



A professora Marcele Lopes, da área de linguagem, informou sobre a parceria do MEP com a DPU (Defensoria Pública da União) no trabalho de educação étnico racial, dentro do projeto “A DPU vai aonde o povo pobre está”, a partir dos livros: Cumbe e Angola Janga, de autoria do Marcelo D’Salete.

“Livros em quadrinhos, que oportunamente serão disponibilizados para os alunos do MEP, catadores das cooperativas de reciclados e quilombolas da região”, informou Marcele, que com as professoras Adriana e Nirlene integram projeto.