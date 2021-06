Volta Redonda faz o maior drive de vacinação contra Covid-19 com mais de 5,4 mil doses aplicadas - Geraldo Gonçalves- Secom/PMVR

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:32 | Atualizado 28/06/2021 18:36

Volta Redonda - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Volta Redonda realizou nesta segunda-feira, dia 28, na Ilha São João, o maior drive-thru de vacinação contra a covid-19 do Sul Fluminense. Segundo os dados divulgados, 5.410 pessoas acima de 50 anos foram vacinadas. Deste total, foram aplicadas 1.460 doses da vacina Janssen, que com uma única dose garante a imunização total contra a doença.

Antes disso, o dia com mais doses aplicadas em Volta Redonda aconteceu no drive-thru dos profissionais de Educação, quando foram vacinadas 4.850 pessoas, somente no dia 02 de junho.

Ainda segundo a SMS, o número de doses aplicadas no drive desta segunda-feira, é um balanço preliminar da Secretaria de Saúde, pois mais vacinas serão lançadas no sistema nas próximas horas referente à imunização nas Unidades de Saúde, onde grávidas, puérperas e lactantes acima de 18 anos receberam também a primeira dose do imunizante.

O drive contou com uma área exclusiva para pedestres. Um dos vacinados nesse espaço foi Robson da Soledade Sobrinho, de 53 anos. Ele comentou que ter sido vacinado foi o seu presente de aniversário antecipado, já que irá comemorar a data no próximo domingo.

“É um momento único, é o meu presente antecipado de aniversário. Agradeço a Deus por estar vivendo esse dia e torço para que todos sejam imunizados o mais rápido possível”, disse.

Outro morador que recebeu a primeira dose foi Luiz Cláudio Pereira, de 52 anos. “Ser vacinado é um misto de alívio, esperança e felicidade. Esperei muito por esse momento e espero de coração que a vacinação possa atingir muitas pessoas”, comentou.

A moradora Vanderlena da Silva, de 50 anos, citou os momentos de dificuldade diante da pandemia. “Depois de ter passado por momentos difíceis na pandemia, esse momento é de muita conquista. A ciência venceu, é um grande dia”, falou.



Durante o drive, a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) deu apoio nas imediações da Ilha São João, direcionando os veículos e pedestres para a entrada no pavilhão da Ilha São João. O drive foi encerrado às 16h e começou um pouco antes das 8h.