Por O Dia

Publicado 27/06/2021 14:47

Volta Redonda - O Voltaço empatou em 0 a 0 com o Santa Cruz-PE pela 5° rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A partida foi disputada nesse sábado, dia 26, no estádio Raulino de Oliveira. Após o confronto, o técnico Neto Colucci analisou o empate, que deixa o Esquadrão de Aço na vice-liderança do grupo A.

“Faltou caprichar no último passe, na finalização. Não fomos eficientes e acabamos perdendo dois pontos importantes dentro de casa, mas não achei uma má atuação nossa. Propusemos o jogo, com intensidade, competindo o tempo inteiro pela bola. Não acho que o resultado foi ruim, isso é futebol e não vamos conseguir ganhar todas, terão também empates e derrotas. Temos que continuar focado no nosso trabalho, viajar para enfrentar o Ferroviário e buscar um bom resultado fora de casa, que é muito importante para seguirmos brigando na parte de cima da tabela”, disse.

O técnico tricolor também lembrou que pela segunda rodada seguida, o Voltaço não levou gol.

“Depois da derrota na primeira rodada, só tomamos um gol contra o Botafogo, que foi em uma bola desviada no meio do caminho, mas fora isso, a equipe vem bem sólida defensivamente, não sofrendo gol, não deixando espaços para o adversário criar chances de finalizar, e com o Vinícius trabalhando muito pouco, o que mostra o equilíbrio defensivo da nossa equipe. Somado a isso, estamos mostrando uma boa transição, chegando forte no ataque também e fico muito feliz com a nossa evolução defensiva”, falou.

Na próxima rodada, o Esquadrão de Aço enfrenta o Ferroviário-CE, sábado, dia 3, às 15h, no estádio Elzir Cabral.