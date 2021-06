Capacitação do Comitê Governamental de Políticas para Juventude realizado em Volta Redonda - Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/06/2021 10:04

Volta Redonda - A Coordenadoria Municipal de Juventude (CoordJuv) de Volta Redonda abriu o calendário de capacitações para membros titulares e suplentes do Comitê Governamental de Articulação e Acompanhamento da Política Municipal de Juventude. O primeiro encontro foi realizado na última quarta-feira, dia 23, no auditório da Secretaria Municipal de Planejamento (Seplag), em dois turnos, respeitando as normas sanitárias de prevenção à covid-19.

A reunião abordou o que são políticas públicas, a elaboração e execução, como as políticas devem ser construídas e qual é o fluxo necessário para que tenham efetividade e tragam retorno à população. No encontro também foi tratada a importância dos comitês, conselhos e conferências municipais. Além da relevância do trabalho integrado entre a sociedade civil e poder público para garantir a eficácia dessas políticas.

O servidor público, Kaique Maia que tem graduação em administração pública pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e representa a Secretaria de Cultura, nos conselhos municipais conduziu a reunião.

A coordenadora de Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez, anunciou que a próxima capacitação será realizada em agosto, após a Conferência Municipal que vai eleger o Conselho Municipal da Juventude.

“Os encontros também serão direcionados em vídeos aos jovens, para apresentar a importância da juventude nos espaços de discussões. Os vídeos estarão disponíveis no canal da CoordJuv e também serão cedidos a todos os conselhos municipais da cidade para que possam utilizar o material de acesso comum a todo o governo”, disse.

Participaram da capacitação representantes das secretárias municipais de Planejamento; Esporte e Lazer (Smel); Ação Comunitária (Smac); Cultura (SMC); Gabinete de Estratégia Governamental (Gegov); e da Fundação Beatriz Gama (FBG).