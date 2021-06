Voltaço recebe o Santa Cruz-PE neste sábado, dia 26 - Divulgação/VRFC

Por O Dia

Publicado 26/06/2021 07:50

Volta Redonda - Após conquistar quatro pontos na sequência de dois jogos fora de casa, o Volta Redonda retorna ao Raulino de Oliveira para enfrentar o Santa Cruz-PE em busca de uma vitória. O resultado positivo poderá deixar o Esquadrão de Aço na liderança do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro.

A partida será neste sábado, dia 26, às 19h. E para sair de campo com a vitória, o comandante Neto Colucci quer que a equipe mantenha o nível de atuação das últimas três partidas, quando conquistou sete dos nove pontos disputados.

“Muito importante estes pontos conquistados fora de casa. Trazem uma confiança de que estamos no caminho certo, mas, para que estes pontos realmente tenham valor, precisamos cumprir o nosso dever dentro de casa. Com todo respeito ao Santa Cruz, que é um time de tradição, vem para tentar vencer e se recuperar na competição, mas dentro do Raulino temos a obrigação de buscar a vitória, que poderá nos deixar na liderança da chave. Por isso, precisamos entrar em campo com a mesma atitude que estamos demonstrando desde a vitória sobre o Manaus. Que é muito empenho, competindo forte pela posse de bola, com o perde e pressiona, ímpeto ofensivo e inteligência na hora de finalizar as jogadas”, falou.

Para este confronto, o Volta Redonda terá o desfalque do volante Bruno Barra, que recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Para a posição, Neto Colucci tem os volantes Guilherme Eulálio, Wallisson, Hiroshi e Pedro Thomaz.

O Esquadrão de Aço está na segunda posição do grupo A, com sete pontos ganhos, mesma pontuação do líder Altos-PI, que leva a melhor no saldo de gols. O Ferroviário-CE, com sete pontos, e o Manaus-AM, com seis, fecham o G4.