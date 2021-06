GMVR recupera placas de trânsito furtadas na cidade - Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/06/2021 13:43

Volta Redonda - Três placas de sinalização de trânsito que haviam sido furtadas em Volta Redonda foram encontradas em uma residência utilizada como república de estudantes no bairro Jardim Amália. Os agentes da Guarda Municipal (GMVR) foram ao local, após uma denúncia, como explica o comandante da corporação, João Batista do Reis.

“A partir do momento que recebeu a denúncia, o Setor de Inteligência foi ao local, conseguiu permissão para entrar e identificou as placas em área próxima à piscina do imóvel”, falou.

Na ação foram identificados três jovens, oriundos dos municípios fluminenses de Niterói, Valença e Miguel Pereira, que forneceram os nomes de outros moradores que dividem o espaço.

Os envolvidos foram encaminhados para a 93ª Delegacia de Polícia, onde foi feito o registro de furto. As placas foram entregues à delegacia para perícia e posterior devolução do patrimônio para a administração municipal.