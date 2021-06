Por O Dia

Publicado 25/06/2021 10:11

Volta Redonda - Em celebração ao mês do Orgulho LGBTQIA+, nos dias 25 e 26 de junho será realizada a Imersão Cultural – Arte, Diversidade e Resistência. Em formato on-line e transmitido pelo Canal do YouTube do Centro Cultural da Fundação CSN.

O evento conta com a participação da Secretaria de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH) de Volta Redonda, além do Coletivo Frente pela Diversidade VR, Coletivo Sentinelas da Aldeia, Centro de Cidadania LGBT Médio Paraíba e a Fundação CSN.

Publicidade

A Imersão Cultural pretende estimular a conscientização da luta e dos direitos da população LGBTQIA+ por meio de debates que auxiliem na cultura e nas políticas de enfrentamento, como explica a secretária da SMIDH, Maria da Glória Borges Amorim.

“O evento serve para conscientizar as pessoas sobre os direitos e combater a homofobia. Infelizmente as pessoas ainda são machucadas, desprezadas e nós damos todo apoio ao grupo que funciona na Secretaria para estimular a conscientização em Volta Redonda”, disse.

Publicidade

As lives vão contar com a participação de representantes da população LGBTQIA+ de Volta Redonda em suas mais variadas vertentes artísticas num evento público, oferecendo um espaço virtual para realizar intervenções culturais através de performances, Djset´s e debates para conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância da inclusão, da igualdade e do combate a LGBTfobia.