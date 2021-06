Emenda federal destina R$4 milhões para recuperar estrada Volta Redonda X Getulândia - Divulgação

Por O Dia

Publicado 24/06/2021 10:34

Volta Redonda - O deputado federal Delegado Antonio Furtado fez uma destinação de R$4 milhões para que a prefeitura de Volta Redonda realize as obras necessárias na Estrada Getulândia, no bairro Roma. A intenção é melhorar o trajeto, desta importante via utilizada por quem precisa se deslocar entre Volta Redonda e Angra dos Reis, seja a passeio, trabalho ou para acessar o Hospital Regional.

A estrada apresenta péssimas condições de infraestrutura e iluminação, situação esta que coloca em risco a vida de motoristas e moradores da localidade, como explica o deputado federal, Antonio Furtado.

“Essa é uma estrada muito importante para a região, além de ser uma rota de turismo, é também o acesso à saúde, devido ao Hospital Regional. Estamos preocupados com a segurança de quem passa por ela, com tantos buracos podem ocorrer vários acidentes e sem iluminação, os moradores ficam à mercê de ações criminosas. Já estamos nos movimentando, junto à Prefeitura, para que a obra comece o mais rápido possível”, afirmou o parlamentar.



Do valor destinado para a obra, R$1 milhão já está liberado aguardando a aprovação do projeto executivo para que a obra seja iniciada. Os outros R$3 milhões foram indicados nesta quarta-feira, dia 23, e aguardam liberação.



“Uma parte dos recursos já conseguimos e está liberada. Conversei com o prefeito Neto e expliquei que eu estava trabalhando para conseguir, junto ao ministério, mais R$3 milhões para que todo o projeto seja concluído. Esse valor foi conseguido hoje. Tenho muita preocupação com a questão da segurança, principalmente à noite. Precisamos garantir que o motorista tenha condições de chegar ao destino sem acidentes”, disse o deputado federal Delegado Antonio Furtado.